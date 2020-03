Na Hrvaškem razbili mrežo preprodajalcev avtomobilov in prijeli 13 oseb

Preiskava je pokazala, da so osumljenci, vsi s področja Medžimurske in Varaždinske županije, v tujini (pretežno na območju Nemčije) kupovali rabljena vozila, izključno od pravnih oseb in davčnih zavezancev, prirejali dokumente, nato pa jih prodajali na Hrvaškem, je razvidno iz sporočila za javnost PU Medžimurje.

Obsežno akcijo je koordiniral Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok), v njej pa so sodelovale policijske enote iz Medžimurja in Varaždina ter varaždinska davčna in carinska uprava.

Na področju Čakovca in Varaždina so prek nekaj trgovskih podjetij od februarja 2017 do marca letos kupovali avtomobile od tujih prodajalcev in jih prodajali na domačem tržišču. Pri tem so uporabljali ponarejene dokumente, v katerih so lažno prikazovali izvirne trgovce, z izdajanjem lažnih računov pa so zmanjševali svoje davčne obveznosti. Zaradi razlike med nabavno ceno vozil in ceno, ki so jo postavili končnim kupcem, so pridobili protipravno korist v višini približno 460.000 evrov.

Policisti so preprodajalcem v akciji zasegli več deset osebnih avtomobilov, računalnikov in mobitelov. Proti trinajsterici in sedmim trgovskim podjetjem oz. avto hišam so vložili kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja utaje davkov ali carinskih dajatev, pomoči pri davčnih ali carinskih utajah, ponarejanja listin in ponarejanja uradnih ali poslovnih dokumentov.