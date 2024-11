Med aretiranimi pripadniki balkanskega narkokartela tudi član združbe Pink Panter

Mednarodna operacija v povezavi z večtonskimi pošiljkami kokaina iz Južne Amerike v Evropsko unijo je potekala na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji, skupno pa je osumljenih 18 ljudi, so še sporočili z ministrstva.

V akciji, ki je potekala v torek, so pridržali 11 osumljencev, od tega enega na Hrvaškem, enega v BiH in osem v Srbiji, proti enemu pa bo kazenski postopek vodila četrta država. Štiri osebe, ki jih preiskujejo zaradi pripadnosti tej mreži, so že v zaporu, za tri pa so izdali mednarodne tiralice, so še sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve.

Med pridržanimi je po navedbah hrvaške policije več vidnih članov kriminalne združbe iz regije, t. i. balkanskega narkokartela. Kot so dodali, je mreža povezana tudi s tihotapljenjem več kot pol tone kokaina iz Južne Amerike v vrednosti 50 milijonov evrov, ki so ga v pristanišču Ploče zaplenili konec marca 2021.

Enega od osumljencev, ki so ga prijeli v Srbiji, je pred tem že iskala ena od držav EU. Kot član zloglasne skupine Pink panter je bil leta 2000 vpleten v milijonsko krajo. Še istega leta je odšel v zapor, a pobegnil.

Med torkovimi racijami so osumljencem zasegli še orožje, večje količine nabojev, eksplozivne naprave, ure in bankovce v skupni vrednosti enega milijona evrov.

Kriminalna združba naj bi bila po navedbah hrvaške policije povezana z veliko kriminalno mrežo, ki uvaža večtonske pošiljke kokaina iz Kolumbije prek Brazilije in Ekvadorja. Prav tako so podkupovali skorumpirane carinike, da bi se izognili mejnim nadzorom.

Med aretiranimi so tudi osebe, ki so vodili tudi druge kriminalne celice ter usklajevali, financirali ali urejali logistiko.