Na Hrvaškem v času pandemije 'novi trendi' v kriminalu

Pandemija covida-19 predstavlja globalno krizo javnega zdravstva, a je tudi občutno vplivala na varnostno stanje in trende v kriminalu v celotnem svetu, so ocenili na hrvaškem notranjem ministrstvu v letnem poročilu z naslovom Covid in kriminal v letu 2020. Hrvaška s 1306 kaznivih dejanj na 100.000 prebivalcev sodi med varne države, so poudarili.

Za petino več umorov

V državi je bilo lani 36 umorov, kar je za petino več kot v letu pred tem. Kot so pojasnili, se je število umorov med letoma 2016 in 2019 zmanjševalo, tudi lani je bilo v okvirju petletnega povprečja, ki znaša 35 umorov na leto, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Za skoraj 40 odstotkov se je zvišalo nasilje v družini, potem ko je bilo lani prijavljenih skoraj 1600 primerov. Kot so pojasnili, je zvišanje novih primerov tudi posledica večjih prizadevanj policije in izobraževanja policistov za prepoznavanje vseh oblik družinskega nasilja. Obenem se je skoraj za tretjino znižalo nasilje med mladimi. Za petino je bilo tudi manj kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki.