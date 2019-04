Trčenje v predoru pri Makarski: 24-letnik umrl, nadškof v kritičnem stanju

V predoru Sveti Ilija pri Makarski sta v nedeljo nekaj po 18. uri čelno trčila dva osebna avtomobila. Nesreča se je zgodila, ko je 24-letnega voznika BMW-ja v blagem ovinku zaneslo na drugi prometni pas in je čelno trčil v citroen, ki ga je upravljal novi hrvaški nadškof Ante Jozić.

Že kmalu po nesreči je 24-letni voznik z območja Imotskega v splitski bolnišnici umrl. Jozića pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v splitsko bolnišnico, bil naj bi v kritičnem stanju.

Duhovnika so operirali, njegovo stanje pa so ocenili kot stabilno, so sporočili na spletni strani nadškofije s sedežem v Splitu. Direktor splitskega kliničnega centra Julije Meštrović je dejal, da je še vedno v kritičnem stanju.

Medtem se je na spletnih družbenih omrežjih na Hrvaškem pojavil posnetek nesreče z nadzornih kamer, ki kaže, da je umrli moški z veliko hitrostjo vozil avtomobil znamke BWM, nato pa ga je odneslo na nasprotni prometni pas, kjer je silovito trčil v citroena, v katerem je bil nadškof. Oba voznika sta bila sama v avtomobilih.