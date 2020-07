Na Hrvaškem zaradi napada na policiste ovadili 34-letno Slovenko

Hrvaški kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da je 34-letnica, po poročanju hrvaškega portala 24sata , gre za Aneto A., v soboto okoli 18. ure v Poreču vozila osebni avtomobil znamke peugeot s slovensko registracijo. Na enem od krožnih križišč je zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim delom avtomobila trčila v avtomobil puljske registracije, ki ga je vozil 57-letni hrvaški državljan.

Kot so dodali, je 34-letnica po povzročitvi nesreče začela vpiti na policiste in jih zmerjati. Zavrnila je preizkus z alkotestom ter ni spoštovala navodil. Potem ko se je začela odmikati od policijskega avtomobila, so hrvaški policisti uporabili sredstva prisile.

Ženska se je uprla ter pljunila v enega od policistov in ga ugriznila v ščitnik na nogi, medtem ko je drugega udarila z nogo v glavo. Ves čas je vpila in grozila policistom s smrtjo, je policija s sedežem v Pulju opisala dogodek na svoji spletni strani.

Kot so dodali, sta bila v napadu lažje poškodovana dva policista. Slovensko državljanko so kazensko ovadili zaradi napada na policiste ter zaradi povzročitve prometne nesreče.