Na Hrvaškem zaradi prevoza migrantov pridržali slovenskega državljana

Policisti so v sklopu kriminalistične preiskave ugotovili, da je sedemnajsterica tujcev isti dan čez reko Savo prečkala mejo med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. Nadalje so ugotovili, da jih je 40-letni slovenski državljan želel v zameno za plačilo prepeljati do Italije.

Vozilo so zasegli, proti pridržanemu Slovencu pa podali kazensko prijavo, na spletni strani navaja policijska uprava Brodsko-posavske županije.