Na Hrvaškem zaradi tablet aretirali 65-letnega Slovenca

V četrtek, 29. julija, okoli 13. ure se je na mejni prehod Hrvaška Kostajnica z Bosno in Hercegovino pripeljal 65-letni državljan Slovenije. Hrvaški policisti so skupaj s cariniki opravili mejni nadzor in pregledali vozilo, pri čemer so opazili odebeljeno zaščitno plastiko, pri nadaljnjem pregledu vzdolž celotnega podvozja pa so odkrili skrite tablete.

Na podlagi sodne odredbe so policisti siško-moslavške uprave preiskali osebno vozilo in skupaj našli 7800 tablet, ki vsebujejo snovi, ki so na seznamu drog, psihotropnih snovi in rastlin, iz katerih je mogoče pridobiti droge, in snovi, ki jih je mogoče uporabiti za izdelavo drog.

Voznika so aretirali, kazenska preiskava pa je pokazala, da je moški tablete želel pretihotapiti z namenom nadaljnje preprodaje. Zoper osumljenca bodo vložili kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z mamili.