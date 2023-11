Na Hrvaškem zažgali tri tone mamil: 'Rešili smo najmanj 100 življenj'

Hrvaška policija je v prostorih tovarne Nexe v Našicah zažgala kar tri tone droge, ki bi na ulici dosegla vrednost 60 milijonov evrov. Gre za opojne substance, ki so jih zasegli med različnimi kriminalističnimi preiskavami, večina je bila zasežena balkanskemu kartelu, se je pohvalil vodja ravnateljstva policije Nikola Milina.

Zažgali so 776 kilogramov kokaina, 244 kilogramov heroina, 1244 kilogramov marihuane in hašiša ter neznano količino sintetičnih drog, poročajo hrvaški mediji. "S tem smo rešili najmanj sto življenj. To je najpomembneje," je ob tem poudaril prvi policist v državi Milina.

"Že 19. zažigamo večje količine droge, tokrat okoli tri tone. To zgovorno priča o rezultatih hrvaške policije in njenih partnerjev v zadnjem obdobju. To priča tudi o naši vlogi na ravni Evropske unije in v vzhodnoevropski regiji," je dodal.