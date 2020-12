Na hrvaško-srbski meji prijeli slovenska državljana s skoraj tremi kilogrami heroina

Slovenska državljana sta s kombijem s slovenskimi tablicami na hrvaško-srbsko mejo prispela v petek nekaj po 20. uri. Policisti so se zaradi suma tihotapljenja mamil odločili za pregled slovenskih državljanov in njunega vozila, pri čemer so v kombiju odkrili 2,9 kilograma heroina, so sporočili z vukovarsko-sremske policijske uprave. Kot so dodali, sta osumljenca od nedelje v priporu.