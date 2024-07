Na Idrijskem odkrili enega večjih laboratorijev za gojenje konoplje pri nas

Novogoriški kriminalisti so v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja 20. junija na Idrijskem opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog. Med drugim so našli tudi enega od večjih laboratorijev za gojenje konoplje v Sloveniji. Drogo so našli v vakumsko pakiranih vrečkah, ob tem pa tudi več paketov z rastlinskimi deli konoplje, ki je bila že namenjena za nadaljnjo prodajo. Skupno gre za okoli 44 kilogramov droge.

Kriminalisti in policisti so v štirih prostorih, prirejenih za gojenje konoplje, našli tudi druge predmete oz. pripomočke za gojenje, kot so črpalka, grelnike, prezračevalne sisteme, aparate za vakumiranje in elektronske naprave.

Štirim osebam so odzveli prostost. Dva osumljenca, 54-letni slovenski državljan in 48-letna državljanka Hrvaške, sta bila po opravljenem zaslišanju izpuščena na prostost. Druga dva osumljenca, 39-letni državljan Srbije in 51-letni državljan Hrvaške, pa sta bila privedena pred preiskovalnega sodnika, ki je za oba odredil pripor. Osumljena sta, da sta v sostorilstvu z neidentificiranimi storilci zagrešila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.