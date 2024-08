Na Idrijskem vozniku na cesto skočil medved

Nesrečo so danes ob 5.50 obravnavali idrijski policisti. Ugotovili so, da je vozniku osebnega avtomobila med vožnjo iz Godoviča proti Idriji nenadoma z desne strani na cesto skočil medved, ki ga je voznik zadel s prednjim delom avtomobila. "Medved je kmalu zatem zbežal v bližnji gozd. Na vozilu je nastala materialna škoda. Idrijski policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico," so sporočili iz Policijske uprave Nove Gorica.

Policisti z območja PU Nova Gorica zato opozarjajo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih urah oziroma jutranjih urah, nesreče z divjimi živalmi se najpogosteje dogajajo, ko živali prečkajo cesto, ki sega v njihov življenjski prostor. "Velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na krajih oziroma odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oziroma znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto in tam, kjer so opazili divjad, ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebej previdno in s primerno hitrostjo. Samo tako bodo vozniki lahko pravočasno reagirali, če bo divjad pritekla na cesto in morebiti preprečili nesrečo."