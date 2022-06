Na izviru Rižane ni več vode, v Vipavski dolini prepovedi porabe

Če ne bo prišlo do zmanjšanja porabe in niti obilnejši dež ne bo napolnil izvirov Rižane, ki je vodni vir slovenske Istre, bodo morali ukrepati s prepovedmi. Podobne razmere so bile tudi leta 2012. Takrat so pozivi k varčni rabi vode zalegli in redukcije po besedah Preglja niso bile potrebe.

Koprski župan Aleš Bržan je danes v imenu vseh štirih obalnih občin izrazil pričakovanje, da bo poziv dovolj. Obenem pa pričakuje, da bo državi že v bližnji prihodnosti uspelo zagotoviti drugi vodni vir za slovensko Istro, s katerim bi zagotovili dovolj velike količine pitne vode tudi v takih sušnih obdobjih, kot je sedaj.

V Ajdovščini varčujejo, razglašena tudi velika požarna ogroženost

Komunalno stanovanjska družba (KSD) Ajdovščina je medtem že v sredo prešla s priporočila k varčevanju na prepoved uporabe pitne vode za namene, ki niso primarna oskrba. Vse uporabnike vode, ki so priključeni na javni vodovod, je zato pozvala, da je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in vso drugo uporabo, ki ne služi primarni oskrbi s pitno vodo.

"Ukrepi so nujni zaradi izredno nizkega vodostaja in neugodnih vremenskih napovedi za prihodnje obdobje," so za ajdovsko občinsko spletno stran pojasnili v ajdovskem komunalnem podjetju.