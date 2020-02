Na izvozu z avtoceste trčil v nepravilno parkirana tovornjaka

Na štajerski avtocesti, na izvozu Lukovica proti Ljubljani, se je nekaj pred 4. uro zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi kombi in dve tovorni vozili. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je 36-letni državljan Češke s kombijem pripeljal na izvoz Lukovica, kjer ni vozil po sredini prometnega pasu, ampak je zapeljal levo in zato z ogledalom najprej trčil v ogledalo romunskega tovornega vozila, nato pa v zadnji del slovenskega tovornega vozila, ki sta bila oba nepravilno parkirana ob robu vozišča.