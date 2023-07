Na Jesenicah 13-letnik v spremstvu očeta vozil avto

Brežiški policisti so medtem v petek med kontrolo prometa v Čatežu ob Savi v nedeljo nekaj pred 21. uro ugotovili, da je za volanom osebnega vozila 16-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.