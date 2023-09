Na jugu Italije že več kot teden dni pogrešan Slovenec

Navezali smo stik z njegovim bratom Urošem Zupanom , ki je na svojem Facebook profilu objavil informacijo, da je njegov brat nedosegljiv že vse od prejšnjega petka. Kot pravi, se je na poziv odzvalo ogromno ljudi, ki ga poskušajo poiskati, kar ga zelo veseli, saj, kot pravi, so uradne poti izredno zapletene, še posebej, ker gre za jug Italije.

Zadnje fotografije, ki jih je posredoval svojcem, so bile fotografije plaže, na kateri naj bi bival kar v svojem kombiju. Mitja naj bi se domov vračal preko pristanišča Barija, so še navedli v pozivu.

V objavi na družbenem omrežju Facebook so zapisali, da je 43-letni Mitja Zupan pogrešan od srede, 6. septembra. V Italijo je odpotoval sam, in sicer v črnem kombiju znamke Volkswagen s kranjskimi registrskimi tablicami. Delo naj bi opravljal v mestu Taranto v Apuliji, nato pa naj bi si vzel še kak dan ali dva za spoznavanje okolice.

Policija prosi za pomoč

O iskanju pogrešanega smo povprašali tudi PU Kranj, kjer so nam pojasnili, da so bili 11. septembra 2023 nekaj pred 14. uro obveščeni o pogrešani osebi, 43-letnemu Mitju Zupanu iz Kranja. Zupan je visok 163 cm, vitke postave, ima kratko postrižene redke lase. Nosi korekcijska očala. Nazadnje se je svojcem oglasil iz Italije, 7. septembra.



Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

O pogrešanem obveščen tudi Interpol

Z zunanjega ministrstva pa so nam sporočili, da so svojci pogrešanega včeraj stopili v stik z Veleposlaništvom RS v Rimu. "Obveščena je bila tudi italijanska policija v Tarantu, od koder se je pogrešani zadnjič javil družini. Prijava pogrešane osebe je bila vnesena tudi v sistem Interpol," še navajajo.