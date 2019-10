Sedem mrtvih v nesreči na Madžarskem: tovornjak zapeljal na nasprotni pas

Okrog pol štirih zjutraj se je na avtocesti v bližini kraja Kistelek, približno 146 kilometrov južno od Budimpešte, zgodila huda prometna nesreča. Tovornjak srbskih registrskih tablic je iz nepojasnjenih razlogov prebil varnostno ograjo in zapeljal na nasprotni pas, piše portal blikk.hu. Trčil je v dva avtomobila s tujimi potniki, vsa tri vozila pa so zagorela.

Umrlo je vseh sedem potnikov v obeh avtomobilih, njihova narodnost pa še ni znana. Voznik tovornjaka ni bil poškodovan. Avtocesta je bila v obe smeri dlje časa zaprta, še piše portal.

Avtocesta, na kateri se je zgodila nesreča, vodi iz Budimpešte v Szeged in se tam odcepi proti Romuniji in Srbiji, piše STA. Velja za zelo prometno in eno najpomembnejših cestnih povezav med zahodno in srednjo Evropo ter jugovzhodno Evropo.