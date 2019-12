Na jugu Španije našli truplo 20-letnega Slovenca

Truplo mladeniča so našli gasilci iz kraja Mijas na deset metrov visoki pečini blizu avtoceste A7, potem ko je opozorilo o njegovem odkritju prejela andaluzijska dežurna zdravstvena služba. 20-letnika so našli na strmem pobočju plaže Peñón del Cura v bližini enega tamkajšnjih barov. Da so lahko gasilci sploh prišli do trupla 20-letnega Slovenca, so morali uporabiti vrvi in nosila, poroča španski časopis v angleškem jezikuEuroweekly.