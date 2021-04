Na Kalški gori se je smrtno ponesrečil alpinist

Na Kalški gori v občini Preddvor se je danes ob 10.19 pri padcu smrtno ponesrečil alpinist. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranj in posadka s helikopterjem Slovenske vojske (SV) z dežurno ekipo GRS na krovu. Mrtvo osebo so prepeljali v dolino, je na spletu objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.