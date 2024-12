Na kamniških Zapricah pogorela stara muzejska kašča

Policisti so bili o požaru obveščeni v nedeljo nekaj po 17. uri, požar so pogasili gasilci, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti o vseh okoliščinah požara še zbirajo obvestila in vodijo kriminalistično-forenzično preiskavo.

Na portalu Kamnik Info pa so navedli, da v muzejske kašče ni napeljana elektrika, zato do požara najverjetneje ni prišlo povsem po naključju.

Po njihovih navedbah je kljub hitremu posredovanju gasilcev ogenj s slamo krit lesen objekt, ki je bil v muzej na prostem prenesen iz Tuhinjske doline, poškodoval do te mere, da ga najverjetneje ne bo mogoče obnoviti.