Na Kaninskem pogorju planinka ob padcu obvisela na vrvi in udarila ob skale

Okoli 13.30 so bili policisti obveščeni o gorski nesreči na na območju Kanina, so sporočili s PU Nova Gorica. Po do zdaj zbranih podatkih sta se 60-letnica in 62-letnik spuščala po vrveh s 2499 metrov visokega Prestreljenika proti planinski poti. Prvi se je spuščal 62-letni moški, za njim pa se ej spustila 60-letna žena. V trenutku pa se je zgornji klin izpulil, zato je ženska padla in zanihala na vrvi ter pri tem udarila ob skale.

Državljanka Italije si je ob tem poškodovala noge, hrbet in vrat, na kraju so jo oskrbeli reševalci, kasneje pa so jo s policijskim helikopterjem pripeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.