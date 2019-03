Na Kaninu se je huje poškodoval turni smučar

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so bovški policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški oziroma turni smučar z deljivo snežno desko, imenovano splitboard (snežna deska, ki se lahko uporablja kot smuči za turno smučanje ali se z zatiči sestavi v običajno snežno desko), okoli 12.20 hodil pod vrhom Kanina proti Prestreljeniškem oknu. Med hojo na poledeneli podlagi mu je zdrsnilo, tako da je posledično drsel približno 100 metrov po snežišču. Nato ga je vrglo preko skal na trdo snežno podlago, pri čemer je z glavo udaril na utrjeno snežno podlago. Potem je spet drsel po snežišču okoli 100 metrov proti smučarski progi Veliki graben, kjer je telesno poškodovan obležal. Moški na glavi ni nosil zaščitne čelade oziroma jo je imel pripeto na nahrbtniku, obute pa je imel deskarske čevlje. Plicisti so kasneje ugotovili njegovo identiteto, in sicer gre za 59-letnega moškega z območja Severne Primorske.

Dežurna reševalna ekipa na smučišču je poškodovanemu nudila prvo pomoč, potem pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. Huje poškodovanega (utrpel je poškodbe glave) so z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Bovški policisti so tujo krivdo izključili, v zvezi z nesrečo pa so obvestili tudi pristojne pravosodne organe.