Na Kobariškem našli človeške ostanke: gre za pogrešanega Slovaka?

Policisti so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da je občan med potjo od Robiča na hrib Matajur naletel na delne ostanke človeškega trupla. Zaradi težko dostopnega gorskega terena in zelo slabih vremenskih razmer so policisti Policijske uprave Nova Gorica ogled kraja najdbe opravili dva dni pozneje, in sicer v torek dopoldne.

O vseh ugotovitvah so obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo posmrtnih ostankov na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. V nadaljevanju bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za nedvomno ugotovitev in potrditev identitete pokojnega.