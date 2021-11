Na kolesu nepravilno vozil otroka, z njim padel in se huje poškodoval

Novomeški policisti so v sredo obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila okoli 14.30 v Dolenjem Boštanju. "Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 41-letni kolesar na okviru kolesa nepravilno prevažal otroka," so zapisali na novomeški policijski upravi.

Kot so zapisali, naj bi se otroku noga zapletla med napere (špice), kolesar pa je ob tem izgubil oblast nad kolesom, padel in si poškodoval glavo. Med vožnjo nihče ni uporabljal zaščitne čelade. Reševalci so hudo poškodovanega kolesarja in lažje poškodovanega otroka oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. "Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo," še sporočajo s PU Novo mesto.