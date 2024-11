V kombi naložil za tono in pol preveč rib in vijugal po cesti

Koprske policiste so v petek popoldne obvestili o kombiju, ki je vijugal po glavni cesti iz smeri Obrova proti Podgradu. Izsledili in ustavili so ga na Starodu, kjer so ugotovili, da je 45-letni hrvaški voznik z vidno preobremenjenim kombiniranim vozilom prevažal ribe, je sporočila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Sume so preverili s tehtanjem. Izkazalo se je, da je vozilo težko kar 5100 kilogramov in da torej za več kot tono in pol presega najvišjo dovoljeno maso. Ta je 3500 kilogramov.

Voznik je tovor preložil na drugo vozilo, policisti pa so mu na kraju izrekli globo v znesku 1000 evrov.

Preobremenjenost vozila lahko med drugim vpliva na njegovo vodljivost, stabilnost na cesti in učinkovitost zavor, močno pa se poveča tudi poraba goriva.