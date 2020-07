Na Kornatih med vožnjo z 'banano', ki jo je vlekel gliser, umrl 14-letni deček

Umrl je med vožnjo na 'banani', ki jo je za seboj vlekel gliser. Kot poročaIndex.hr, so oblasti sporočile, da je deček na žalost umrl in da je to vse, kar lahko v tem trenutko povedo. Še vedno namreč poteka ogled kraja nesreče. Smrt dečka je potrdila tudi šibeniška policija.