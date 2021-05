Na Kosovu prijeli Shqiprona Hoxhaja, osumljenca v aferi Kobra

Policisti enote Enfast so na Kosovu prijeli 32-letnega Shqiprona Hoxhaja iz Izole, potem ko je pred štirimi leti in pol pobegnil v času številnih aretacij, povezanih s preprodajo drog in vodenjem ilegalnih prebežnikov. Domnevno gre za enega glavnih akterjev v aferi Kobra. Koprsko sodišče je že poslalo prošnjo za njegovo izročitev.

Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da so v torek dobili obvestilo o prijetju Shqiprona Hoxhaja, poročajo Slovenske novice. 32-letnika so prijeli v ponedeljek na podlagi rdečega obvestila Interpola oziroma mednarodne tiralice. O dogodku je Policija takoj obvestila ministrstvo za pravosodje. Kot navajajo Slovenske novice, ki se sklicuje na portal Indexonline, so Hoxhaja aretirali policisti enote Enfast oziroma evropske mreže skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb. icon-expand Shqipron Hoxhaj FOTO: Interpol Predsednica koprskega okrožnega sodišča Samanta Nusdorfer je potrdila, da so obveščeni o prijetju osumljenega, in dodala, da so na Kosovo že poslali prošnjo za izročitev. Shqipron Hoxhaj se je leta 2016 izmuznil aretaciji v okviru obsežne policijske akcije in je bil od tedaj na begu. Sedem od devetih obtoženih sodelovanja v hudodelski združbi, ki se je ukvarjala tako s preprodajo prepovedanih drog kot s prevozi ilegalcev, je sodišče obsodilo na daljše zaporne kazni. Vodja hudodelske združbe, znane kot Kobra, je bil Shqipronov brat Valon, ki prestaja zaporno kazen. icon-expand