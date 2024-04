V kranjski podružnični šoli izbruhnil manjši požar

Matjaž Rakovec je pojasnil, da so se gasilci zelo hitro odzvali in je zadeva pod nadzorom. "Bilo je veliko dima, tako osnovnošolski kot vrtčevski otroci in zaposleni pa so na varnem v telovadnici," je dejal župan in dodal, da ni bilo potrebe, da bi otroci šli domov. Tudi večje materialne škode ni, napaka na kurilnem sistemu pa se že odpravlja.