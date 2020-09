Na Krfu z gliserjem povozili mamo štirih otrok in zbežali

Po smrti 60-letne Clair Glatmanje policija po poročanju grških medijev prijela tri mlajše mlade Britance. Glatmanova, prav tako Britanka, iz severnega Yorkshira, naj bi uživala v rednem jutranjem kopanju v morju približno 400 metrov od obale plaže Avlaki, ko jo je nenadoma zadel čoln.

V torek naj bi opravili posmrtni pregled, pri čemer je pripadnik obalne straže dejal, da so bili na njem telesu "očitni znaki, da jo je zadel ladijski propeler".Usodne naj bi bile prav hude poškodbe nog in glave, ki jih je povzročil propeler gliserja.

V morju so jo našli drugi plavalci, ki so poklicali reševalce. Odpeljali so jo v splošno bolnišnico na Krfu, vendar je zaradi prereza arterije na nogi izgubila veliko krvi, ob prihodu v bolnišnico pa so jo razglasili za mrtvo.

Po poročanju lokalnih medijev je gliser, preden je trčil v žensko, vlekel smučarje na vodi. Zapuščen čoln, ki ga je vozil eden od Britancev, ki jih je prijela pristaniška policija, so kasneje našli v marini na drugi strani otoka.

Krf je priljubljena počitniška destinacija Britancev

Glatmanova naj bi bila na otoku priljubljena, prijatelj jo je opisal kot "resnično dobro osebo". Na dopustu je bila z možem, ki naj bi ga spoznala prav na otoku, ter dvema hčerama. Sinova se jim na počitnicah tokrat nista pridružila.

Lokalni mediji sicer poročajo še, da je v zadnjih petih letih v Grčiji v nesrečah povezanih z gliserji umrlo že več kot 15 ljudi.