Na Križevniški ulici v Ljubljani odjeknili streli

Nekaj minut pred 21. uro je na Križevniški ulici v središču Ljubljane odjeknilo približno šest zaporednih strelov. Poke so med delom slišali tudi policisti, prav tako so jih je o tem obvestil občan. Strelca še niso izsledili, v dogodku po dosedaj znanih podatkih nihče ni bil poškodovan. Je pa na ulici zavladala panika, ljudje so bili prestrašeni. V neposredni bližini je Mini teater, kjer je takrat potekala predstava. Prav tako je v bližini Judovski kulturni center.

Na Križevniški ulici pred Judovskim kulturnim centrom in Mini teatrom so nekaj pred 21. uro odjeknili streli. Kot so poročali v oddaji Odmevi, se je po navedbah prič slišalo šest zaporednih strelov. Policija naj bi neuradno dejala, da dogodek ni povezan s protestom v podporo Palestini, ki je malo pred tem potekal v središču prestolnice. Nihče na srečo ni ranjen, storilca pa še niso prijeli. Je pa zavladala panika, v tistem času je namreč ravno potekala gledališka predstava Davida Grossmana. Policisti so ulico zaprli, potekale naj bi hišne preiskave, so se pa razmere zdaj že umirile, je še poročal naveden medij. Vprašanja o dogodku smo naslovili tudi na Policijsko upravo (PU) Ljubljana. Predstavnik za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic je pojasnil, da so policisti ob svojem delu na omenjeni ulici slišali poke, o tem pa prejeli tudi obvestilo občana. Policisti še preverjajo vse okoliščine dogodka, zato več informacij trenutno ne morejo podati.