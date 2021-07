Na Krku našli zadavljeno turistko

V torek, okoli 20. ure, so policiste na Krku obvestili, da so v apartmaju, katerega lastnica je tuja državljanka, našli žensko truplo. Policisti so ugotovili, da gre za 47-letno tujo državljanko, dejanje pa preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja uboja, poročajo hrvaški mediji.

Po poročanju medijev je bila pokojna ruska državljanka, ki živi v Nemčiji, zadavljena v stanovanju, zločina pa je osumljen njen mož. Sosed, ki je tudi našel truplo, naj bi ugotovil, da je nekaj narobe, ker so bile žaluzije v stanovanju popolnoma spuščene, prav tako 47-letnice nihče že nekaj dni ni videl, med tednom pa naj bi v stanovanju slišali tudi vpitje.

Sosedje so namreč povedali, da so v noči na nedeljo slišali glasen prepir, ki se je uro po polnoči nenadoma končal. V nedeljo so nato moža pokojne videli, kako se je sprehajal okoli svojega belega volva z nemškimi registrskimi tablicami, parkiranega na cesti ob prostornem dvorišču luksuzne stavbe z bazenom, se slačil in metal oblačila na tla.

"Moški je bil videti raztresen, hodil je okoli avtomobila in vrgel nogavice na tla," je povedal eden od sosedov, ki je bil priča dogodku. "Bilo mi je nenavadno, da je brez cilja hodil po dvorišču gol do pasu, a nisem se hotel vmešavati, še posebej, ker moškega nisem poznal od prej," je povedal sosed, ki je bil šokiran, ko je izvedel, da se je zgodil zločin.

Je pa nato v stanovanjski kompleks vstopil lastnik ostalih apartmajev, gradbeni podjetnik po rodu iz Slavonije, in po tem, ko je spoznal, da se v stanovanju tuje lastnice dogaja nekaj čudnega, vstopil v apartma, kjer je našel mrtvo žensko.