Na krut način pokončal psa

Moška, stara 68 in 76 let, doma z območja občine Starše, sta v sostorilstvu osumljena kaznivega dejanja mučenja živali, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora, je sporočil predstavnik PU Maribor Miran Šadl. "Mlajši od njiju, ki je bil lastnik psa mešanca, starega približno osem let, ki ni bil čipiran in ne cepljen, je nagovoril 76-letnega lovca, člana ene izmed lovskih družin, da je ta v soboto, 6. 10. 2018, na krut način pokončal njegovega psa. Lovec je tistega dne zjutraj prišel na dvorišče stanovanjske hiše, kjer prebiva lastnik psa, in žival z lovsko puško dvakrat ustrelil ter tako na krut način povzročil njegov pogin," je pojasnil podrobnosti sobotnega dogajanja.

Policijo so obvestili občani, ki so slišali strele in cviljenje psa. Policisti so nemudoma ukrepali in 76-letnemu osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali. Opravili so tudi hišno preiskavo na njegovem domu, med katero so mu zasegli tri lovske puške in več kot 600 kosov streliva.