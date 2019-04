Na ladji črnogorske mornarice našli več deset kilogramov kokaina, prijeli podčastnika

Zaradi poskusa tihotapljenja več milijonov vredne pošiljke je vojaška policija aretirala najmanj enega člana posadke vojaške jadrnice Jadran. Po neuradnih informacijah je skušal okoli 50 kilogramov kokaina pretihotapiti podčastnik Duško Radenović, ki je trenutno edini osumljenec. Kriminalisti sumijo, da je povezan s kriminalimi združbami, ki se ukvarjajo s preprodajo kokaina.

Jadrnica bi morala v petek izpluti na študentsko ekskurzijo proti Grčiji in Turčiji. Radenović je tako domnevno izkoristil priprave na dvotedensko ekskurzijo s študenti kotorske fakultete za pomorstvo in na jadrnici skril večjo količino prepovedane droge. Glede na neuradne informacije so v preiskavi plovila našli med 50 in 60 kilogramov kokaina.

Črnogorsko obrambno ministrstvo je še navedlo, da je kaznivo dejanje očrnilo ugled šolske jadrnice, mornarice in vojske Črne gore.

Oblasti so drogo našle po namigu, da poskušajo kriminalne skupine izkoristiti plovbo šolske jadrnice za svoja kazniva dejanja. Zaradi suma, da je za tihotapljenje odgovorna večja kriminalna združba, je preiskavo prevzelo specializirano državno tožilstvo.