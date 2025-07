Na ledeniku pod Skuto našli mrtva planinca

Na ledeniku pod Skuto na višini okoli 2000 metrov so gorski reševalci in policisti v nedeljo popoldne našli dva mrtva planinca, stara 40 in 27 let, ki so ju pred tem svojci prijavili kot pogrešana. Oba sta bila izkušena planinca, ponesrečila pa sta se na zahtevni alpinistični smeri, kjer ni varoval.

Reševalna akcija v gorah (fotografija je arhivska) FOTO: PU Kranj icon-expand

Planinca sta se iz Matkovega kota v smeri Mrzle gore odpravila v soboto. Ker se s ture nista vrnila, so ju svojci prijavili kot pogrešana. "Takoj je stekla iskalno-reševalna akcija, v kateri sta poleg pripadnikov GRS za helikoptersko reševanje, predstavnikov letalske enote policije in več gorskih reševalcev sodelovala tudi predstavnika gorske enote Posebne policijske enote Policijske uprave Celje," so sporočili celjski policisti. Gorska reševalna služba Slovenije je v nedeljo javila, da so dopoldne iskalno akcijo za pogrešanima alpinistoma nadaljevali na območju med Logarsko dolino in Mrzlo goro. "Gorski reševalci GRS Kamnik so preverili del proti grebenu Mali podi. V pomoč pri iskanju je bil aktiviran tudi helikopter LPE. Od slovenskih mobilnih operaterjev A1 in Telemach so pridobili podatek o zadnji znani lokaciji telefonov pogrešanih. Na avstrijsko stran je bila podana prošnja za podatke o morebitni prijavi telefonov na njihovo GSM omrežje."

Planinca najverjetneje padla z velike višine

V popoldanskih urah so reševalci na ledeniku pod Skuto na višini okoli 2000 metrov našli mrtvega 40-letnega planinca in nato nad ledenikom v steni na majhni skalni polici še mrtvega 27-letnega planinca. Razmere za iskanje so bile zaradi zahtevnega terena in močnega vetra izjemno težke. "Dosedanje ugotovitve kažejo, da je pri obeh, ki sta sicer bila izkušena planinca, prišlo do padca z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto. Gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, na kateri ni varoval. Pot ni kategorizirana in je zelo izpostavljena, teren je zelo krušljiv," so še sporočili iz PU Celje.