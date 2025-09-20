Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Na ljubljanskem križišču umrl 31-letni motorist

Ljubljana, 20. 09. 2025 21.19 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

Na Celovški cesti v Ljubljani v križišču z Ulico Jožeta Jame se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 31-letni motorist. Voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo iz Celovške ceste, je zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Danes, okoli 19. ure, se je na Celovški cesti v Ljubljani v križišču z Ulico Jožeta Jame zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 31-letni motorist.

"Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo iz Celovške ceste zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl," so sporočili s Policije.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

nesreča motorist ljubljana jožeta jame
Naslednji članek

Pijan trčil v semafor in se huje poškodoval, drugi prekrižal pot motoristu

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256