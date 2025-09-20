Na ljubljanskem križišču umrl 31-letni motorist

Danes, okoli 19. ure, se je na Celovški cesti v Ljubljani v križišču z Ulico Jožeta Jame zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 31-letni motorist.

"Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila, ki je v križišču zavijal levo iz Celovške ceste zaprl pot motoristu, ki je pripeljal nasproti. Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl," so sporočili s Policije.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.