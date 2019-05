Na ljubljanskem okrožnem sodišču izrek sodbe Michelu Stephanu

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bodo izrekli sodbo libanonskemu kemiku Michelu Stephanu, obtoženemu napeljevanja k uboju enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Tožilka zanj predlaga devet let in pol zapora ter za pet let izgon iz države. Obramba je na drugi strani prepričana, da za napeljevanje k uboju ni dokazov.

Tožilstvo Michelu Stephanu poleg napeljevanja k uboju očita tudi kaznivo dejanje nedovoljenega prometa z orožjem. Za kaznivo dejanje napeljevanja k uboju tožilka Petra Vugrinec predlaga devet let zapora, za kaznivo dejanje nedovoljenega prometa z orožjem pa sedem mesecev zapora. Sodišču ob tem predlaga, naj obe kazni združi v enotno kazen devet let in pol zapora. Obtoženčev odvetnik Gorazd Fišer je v zaključni besedi nasprotno poudaril, da gre za dokaj nenavadno zadevo, v kateri je več odprtih vprašanj, kot je znanih odgovorov. FOTO: POP TV Damijana Žist,novinarka Večerain penologinja, je za oddajo 24UR ZVEČER povedala: "Pričakujem lahko obsodilno sodbo in da bo sodišče sledilo predlogu tožilstva. Ni pa nujno, da bo izrečena kazen, kot jo je predlagalo tožilstvo, lahko bo nižja. Ampak mislim, da je tožilstvu uspelo dokazati, da naj bi obtoženi napeljeval k umoru dr. Plavca." "Tožilka je dejanje prekvalificirala v kaznivo dejanje uboja, ob tem je pojasnila, da ni našla dokazov, da naj bi bilo dejanje narejeno iz brezobzirnega maščevanja in je zato spremenila kvalifikacijo v milejše kaznivo dejanje. Morda se je tako tudi poskušala zaščititi, saj če bi vztrajala pri kaznivem dejanju umora, bi morda bil obtoženi oproščen." Na vprašanje, kaj se po njenem mnenju dogaja na kemijskem inštitutu, je poudarila, da je veliko vprašanj še odprtih: "Na sodnem procesu smo slišali marsikaj, lahko bi sklepali, da bi šlo tudi za osebna rivalstva, vložene so bile tožbe zaradi domnevne kraje intelektualne lastnine, slišali smo, da naj bi na inštitutu našli sestavine za izdelavo droge, bombe itd. Govorimo o inštitutu v majhni Sloveniji, tako da, tukaj mogoče ne gre za naključje, mogoče gre res za povezavo, gre mogoče za iste storilce z istimi motivi. Zadeva je nenavadna, da v nekaj letih govorimo o umoru direktorja kemijskega inštituta in potem še o napeljevanju k umoru dr. Plavca. Veliko vprašanj je še odprtih." K uboju naj bi ga nagovarjal, ker je menil, da Plavec preprečuje njegovo ponovno zaposlitev V ponedeljkovi zaključni besedi je tožilka sicer poudarila, da je bilo dokazano, da je Stephan Iračanu Aliju, ki naj bi ga nagovarjal k uboju, jeseni 2017 izročil sliko Plavca, mu pokazal, kje živi, ter mu dal navodila, kako naj pride k njemu in kako naj se umakne. Priskrbel naj bi mu tudi pištolo, ga peljal v gozd, kjer sta vadila, ter mu dal navodila, kako naj strelja. K uboju naj bi ga nagovarjal, ker je menil, da Plavec preprečuje njegovo ponovno zaposlitev na Kemijskem inštitutu. Fišer: Gre za nenavadno zadevo Obtoženčev odvetnik Gorazd Fišer je v zaključni besedi nasprotno poudaril, da gre za dokaj nenavadno zadevo, v kateri je več odprtih vprašanj, kot je znanih odgovorov. Stephan motiva za očitano kaznivo dejanje po njegovem prepričanju ni imel, ga pa je imel po njegovem mnenju Ali. Ob tem je namignil, da bi lahko Ali z naznanitvijo kaznivega dejanja iskal korist za pridobivanje azila, za katerega je zaprosil pri nas. Tudi Stephan je poudaril, da ni imel razloga za uboj Plavca, saj da sta se dobro razumela, pogosto naj bi tudi skupaj hodila na večerje ali spila kavo.