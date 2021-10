Na Viču v Ljubljani zagoreli prostori s savnami

V četrtek so v velnes centru v ulici Pod bukvami v Ljubljani gasilci posredovali kar dvakrat. Ob 17.26 je zagorelo v prostoru s savnami. Na kraju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Ljubljana – Trnovo.

Gasilci so požar pogasili, osebe, ki so bile v objektu, pa so stavbo že pred tem zapustile. Objekt so tudi prezračili in vse prostore preventivno pregledali. Nato so se lahko stanovalci znova vrnili v stanovanja. V požaru ni bil poškodovan nihče, nastala pa je večja materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ob 20.43 pa so gasilci istih enot znova posredovali v velnes centru, saj se je v prostoru s savnami spet kadilo. Prostore so tako zopet nadtlačno prezračili, nato pa jih še enkrat preventivno pregledali s termovizijsko kamero in merilnikom plinov. Nevarnosti niso zaznali.