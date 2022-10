Na ljubljanski obvoznici je ob 16.34 pri razcepu Zadobrova v Ljubljani v naletu trčilo pet vozil, med njimi tri osebna in dve dostavni vozili. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, ki so jih oskrbeli reševalci, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Ljubljanski gasilci so po izteklih motornih tekočinah posuli vpojno sredstvo in odklopili akumulatorje, so še sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.