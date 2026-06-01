Na mariborski šoli naj bi učenec grozil svojim vrstnikom

Ravnatelj osnovne šole naj bi starše v pismu obvestil o grožnjah učenca iz sedmega razreda, poroča Maribor24. Po njihovih informacijah je učenec prek družbenega omrežja prijateljem pošiljal sporočila, da bodo v ponedeljek "videli, kaj se bo zgodilo", pa tudi fotografije pištole, s katero naj bi želel dokazati, da misli resno.

Ravnatelj je tudi uradno podal prijavo na policijo.

Mariborski policisti so za omenjeni medij potrdili, da so prejeli obvestilo o sumu groženj v povezavi z enim od izobraževalnih zavodov na območju PU Maribor, a po do sedaj zbranih obvestilih pri tem ni prišlo do neposrednega ogrožanja ljudi.

Več podrobnosti zaradi interesa postopka, ki še poteka in spoštovanja določil 287. člena Kazenskega zakonika niso mogli podati.

Pojasnili so še, se policisti odzovejo na vsak tovrstni primer in ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedejo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem pa preverijo vse okoliščine in ukrepajo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščajo pristojne službe.