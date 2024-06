Na Markovcu zgorela avtomobila, 49-letniku odvzeli prostost

Koprski operativno-komunikacijski center je bil v torek v zgodnjih popoldanskih urah obveščen o požaru vozil na Markovcu, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Na kraj je bilo poslanih več policistov in kriminalistov, ki so ugotovili, da sta v požaru pogorela kombinirano vozilo, v katerem so bili različni predmeti, in osebni avtomobil, ki sta se nahajala v garaži ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.