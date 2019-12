Na mejnem prehodu Metlika policisti zasegli dober kilogram heroina

Na mejni prehod Metlika je 12. decembra na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili temeljito mejno kontrolo in pregled vozila, so sporočili s PU Novo mesto.

Našli dober kilogram heroina

Službeni pes je nakazal predel v vozilu, kjer bi se lahko nahajale prepovedane snovi in policisti so pri pregledu v armaturi pod volanskim obročem našli deset plastičnih zavitkov z neznano snovjo, za katero je bilo kasneje z analizo potrjeno, da gre za prepovedano drogo heroin v količini 1010,46 grama.

57-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine s stalnim prebivališčem v Sloveniji so odvzeli prostost in ga pridržali. Kriminalisti s preiskavo nadaljujejo, osumljenca pa so ovadili na pristojno tožilstvo.