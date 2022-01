Na mejnem prehodu Obrežje 30-letnemu Hrvatu zasegli ukraden porsche

S pomočjo hrvaških policistov so ugotovili njegove identiteto in prvi razlog, da je poskusil mejo prestopiti brez dokumentov – imel je prepoved vstopa na schengensko območje. Drugi razlog pa se je skrival v tem, da je bil športni avtomobil ukraden in so švicarski varnostni organi zanj razpisali iskanje.

Avtomobil so zasegli, 30-letnika pa pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku. Ostal je v sodnem pridržanju. Pred tem je uspel na brežiški policijski postaji še poškodovati inventar, za kar si je prislužil še eno kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo Mesto.