Na mejnem prehodu Starod ujeli enega najbolj iskanih ubežnikov v EU

V torek so na mejnem prehodu Starod na slovensko-hrvaški meji policisti naše južne sosede med rednim nadzorom opazili 27-letnika, ki je mejo želel prečkati peš. Ugotovili so, da gre za enega izmed najbolj iskanih ubežnikov EU Kristjana Čačića. Po navedbah policijske uprave Primorsko-goranske županije na Hrvaškem je osumljenec na mejni prehod prišel s slovenske strani. Policisti so ga odpeljali v pripor.

Čačića sumijo kriminalnega združevanja in proizvodnje ter preprodaje prepovedanih drog. Za njim je sodišče na Reki razpisalo mednarodno tiralico, znašel pa se je tudi v podatkovni bazi Interpola in v schengenskem informacijskem sistemu. Je tudi eden izmed izmed treh hrvaških državljanov, katerih imena so se letos na novo znašla na seznamu 49 najbolj iskanih kriminalcev v EU. Na njem sta še 36-letni Manuel Vulić in 37-letni Tomislav Šoljić, ki ju sumijo različnih kaznivih dejanj, od utaje davkov do umorov, piše na seznamu Evropske mreže za aktivno iskanje pobeglih oseb (Enfast).

Ubežnike iz akcije ENFAST, ki se je začela letos ob podpori Europola, iščejo zaradi hudih kaznivih dejanj, storjenih v Evropi, kot so umori, trgovina z ljudmi, oboroženi ropi in terorizem. Gre za mednarodno mrežo policistov, ki so na razpolago 24/7 in lahko takoj ukrepajo in izsledijo ubežnika, ko je to potrebno. Njena članica je tudi slovenska enota za ciljno iskanje oseb FAST. Cilj enot FAST je izslediti ubežnike in preprečiti, da bi se izognili sodnim procesom ali zaporni kazni.

Pri iskanju ubežnikov je v veliko pomoč tudi Europolova spletna stran #GameOver. Na njenih straneh se najdejo fotografije najbolj iskanih kriminalcev s pozivi občanom, naj pomagajo pri iskanju.