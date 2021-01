Na mejni prehod 36-letnik pripeljal z 2,5 promila alkohola

36-letni Srb z začasnim prebivališčem v Švici se je pripeljal na mejni prehod Obrežje, kjer so policisti zaradi znakov alkoholiziranosti opravili alkotest. Ugotovili so, da je voznik audija močno pijan, zato so ga pridržali ter poskrbeli za njegovega rotvajlerja, ki ga je imel s sabo.

Na mejni prehod Obrežje je sinoči okoli 22. ure pripeljal voznik osebnega avtomobila audi A4, ki je želel zapustiti Slovenijo. Policisti so ugotovili, da gre za 36-letnega državljana Srbije, ki je pripotoval iz Švice, kjer ima urejeno začasno bivanje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je izmeril 1,20 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli pred pristojno sodišče. Poskrbeli so tudi za ustrezno namestitev psa pasme rotvajler, ki ga je kršitelj prevažal v avtomobilu.