Na mestu, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h, vozil kar 163 km/h

Novogoriški policisti so v ponedeljek zvečer, okoli 20. ure, zunaj naselja Miren zaradi prehitre vožnje obravnavali 57-letnega voznika osebnega vozila. Na cesti, kjer je hitrost s splošnim pravilom omejena na 90 km/h, so mu izmerili hitrost 163 km/h. Zaradi prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. "Zoper hujšega kršitelja bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče," so sporočili s PU Nova Gorica.

Policisti ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost oziroma prekoračitev hitrosti, tako v Evropi kot tudi na slovenskih cestah, še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. "Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje, tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim, bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo," opozarjajo.

Če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in ustrezno ter varno reagiramo, poudarjajo policisti in znova opozarjajo voznike, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti.

"Bodimo odgovorni, vključimo varnostne ukrepe v svoje vozniške navade, vozimo spoštljivo, previdno in strpno. Življenje je najdragocenejša stvar, ki jo imamo, varujmo ga," še pravijo.