Na mestu, kjer se je pred kratkim zgodila huda nesreča, zaspal za volanom

V torek, malo po poldnevu, so policisti na glavni cesti Slovenska Bistrica–Ptuj, zunaj naselja Pragersko, v neposredni bližini kraja, kjer se je 5. marca zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, obravnavali 33-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je v križišču zaradi pijanosti zaspal za volanom. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 1,66 mg/l alkohola.

Policisti so vozniku takoj odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, kamor bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje, so sporočili s PU Maribor.

Do streznitve pridržali voznika tovornjaka

V torek, malo po 15. uri, je na nekdanjem avtocestnem mejnem prehodu Šentilj iz Avstrije v našo državo vstopil 56-letni voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak, državljan Slovenije, iz okolice Slovenske Bistrice. Policisti so na kontrolni točki – ob ugotavljanju pogojev za vstop v državo – posumili, da vozi pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 1,37 mg/l alkohola.

Policisti so vozniku takoj odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, kamor bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje, so še dodali na PU Maribor.