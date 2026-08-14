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Črna kronika

Na Metelkovi preprodajali drogo: prijeli tri osumljence

Ljubljana , 14. 08. 2026 11.55 pred 34 minutami 2 min branja 12

Avtor:
A.K.
Metelkova

Ljubljanski policisti so v več ločenih akcijah na območju Metelkove obravnavali tri tuje državljane, ki so bili zaloteni pri preprodaji prepovedanih substanc. Zoper vse osumljence so sproženi ustrezni predkazenski in prekrškovni postopki.

V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli tri osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili s PU Ljubljana. 

V prvem primeru sta po do sedaj zbranih obvestilih 33-letni državljan Libije in 29-letni državljan Alžirije občanki proti plačilu prodala aluminijast zavitek z okoli 0,5 grama bele prašnate snovi, za katero obstaja sum, da gre za kokain. Policisti so obema osumljencema odvzeli prostost in ju pridržali. V nadaljnjem postopku sta policistom izročila več predmetov. Eden od osumljencev je izročil okoli 200 evrov gotovine in aluminijast zavitek z belo prašnato snovjo, drugi pa deset tablet, dva zavitka s prašnato snovjo, za katere obstaja sum, da gre za prepovedane droge, aluminijasto folijo in manjšo količino gotovine. Zasežene snovi bodo predmet nadaljnjih analiz. O odvzemu prostosti je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki vodi predkazenski postopek. Z osumljencema je bilo opravljeno zaslišanje, nato pa sta bila izpuščena na prostost, policisti pa bodo zoper njiju podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Metelkova
Metelkova
FOTO: Shutterstock

Kmalu po izpustitvi osumljencev je policist Policijske postaje Ljubljana Center v neposredni bližini policijske postaje opazil enega od predhodno obravnavanih osumljencev, ki ga je zaradi suma tatvine v trgovini na Trdinovi ulici poskušal zadržati varnostnik. Moški se je varnostniku upiral in kljub ukazom policista s kršitvijo ni prenehal, zato je policist zoper njega uporabil prisilna sredstva. Ker se tudi po tem ni umiril in je kazal znake vpliva prepovedanih substanc, mu je bilo odrejeno pridržanje po določilih Zakona o prekrških. Zoper njega bo zaradi ugotovljenih kršitev izveden ustrezen postopek.

V drugem primeru pa so včeraj popoldan zaznali, da je 23-letni državljan Burundija občanu proti plačilu prodal aluminijast zavitek z okoli gramom zelene posušene rasline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedno drogo konopljo. V nadaljevanju je bilo v postopku zaseženo še sedem že pripravljenih paketov z okoli gramom prepovedane istovrstne droge, mobilni telefon in manjša količina gotovine. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali, ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

policija Ljubljana Metelkova preprodaja drog kriminal

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KOMENTARJI12

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JP2022
14. 08. 2026 12.32
poznam Metelkovo, vem tudi, da je v zadnjih letih degradirala, menda zelo
Odgovori
0 0
krjola
14. 08. 2026 12.27
če ne druzgas, te migranti vsaj neki delajo...
Odgovori
+1
1 0
krjola
14. 08. 2026 12.26
ja uau, cela 2 grama belca so zasegli v tej veliki policijiski akciji in zadali močen udarec dilerjem v Ljubljani...čestitke...
Odgovori
0 0
Lux_43
14. 08. 2026 12.25
uau, res neki novga. Ko že nekaj let živim na vasi, žal, vidim, kako je to šele tukaj, ja aje kdo še k je normalen? Mularija hod na veselice zadeta ko mamba.... Ampak važ ane, da pojejo slovenske pesmi. Ja. Ane SDS. Živel zraven metelkove tam 2000-2006. Najboljša leta ever. berlin ima ful takih placov, celo zaščitil so jih, kot del dediščine družbe po padcu zidu. Mi bomo verjetno nardil kaka stanovanja. za bogataše. Ane.
Odgovori
+0
1 1
dule71769904
14. 08. 2026 12.29
pol se pa presel v Berlin
Odgovori
0 0
Morgoth
14. 08. 2026 12.24
A je kdo presenečen, da so sami AFRIČANI?🤡
Odgovori
+3
3 0
proofreader
14. 08. 2026 12.21
Nekateri bi pa to legalizirali.
Odgovori
+3
3 0
vlahov
14. 08. 2026 12.20
Ne samo , da so ne šolani in brez znanj in niso redno zaposleni , take takoj v marico in na šengen.
Odgovori
+5
5 0
vlahov
14. 08. 2026 12.18
Takoj odpeljat na šengensko mejo in ..... Nikoli več vstopa v RS .
Odgovori
+7
7 0
čevapgpt
14. 08. 2026 12.17
dokler ni prišlo v medije ni noben nič ukrepal.
Odgovori
+10
10 0
čevapgpt
14. 08. 2026 12.16
kar izgon, nič pri nas futrat.
Odgovori
+7
7 0
Teleport
14. 08. 2026 12.08
Levičarsko gnezdo
Odgovori
+6
7 1
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