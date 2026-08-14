Na Metelkovi preprodajali drogo: prijeli tri osumljence

V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli tri osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili s PU Ljubljana.

V prvem primeru sta po do sedaj zbranih obvestilih 33-letni državljan Libije in 29-letni državljan Alžirije občanki proti plačilu prodala aluminijast zavitek z okoli 0,5 grama bele prašnate snovi, za katero obstaja sum, da gre za kokain. Policisti so obema osumljencema odvzeli prostost in ju pridržali. V nadaljnjem postopku sta policistom izročila več predmetov. Eden od osumljencev je izročil okoli 200 evrov gotovine in aluminijast zavitek z belo prašnato snovjo, drugi pa deset tablet, dva zavitka s prašnato snovjo, za katere obstaja sum, da gre za prepovedane droge, aluminijasto folijo in manjšo količino gotovine. Zasežene snovi bodo predmet nadaljnjih analiz. O odvzemu prostosti je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki vodi predkazenski postopek. Z osumljencema je bilo opravljeno zaslišanje, nato pa sta bila izpuščena na prostost, policisti pa bodo zoper njiju podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.