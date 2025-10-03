Na Metelkovi umrl 38-letnik iz Severne Makedonije

Moški, ki je umrl na Metelkovi v Ljubljani, je bil 38-letni državljan Severne Makedonije, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

Kot je znano, so njegovo truplo našli v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, po neuradnih informacijah naj bi ga do smrti pretepli, česar pa policija ni potrdila. "Policisti so na kraju opravili ogled, odrejena je bila sodna obdukcija, vzrok smrti pa še ni pojasnjen. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," je sporočila njihova predstavnica.