Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Na Metelkovi umrl 38-letnik iz Severne Makedonije

Ljubljana, 03. 10. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
0

Policija je sporočila, da je bil moški, katerega truplo so v četrtek našli na Metelkovi, 38-letni državljan Severne Makedonije. Policisti so opravili ogled kraja in odredili sodno obdukcijo, vzrok smrti pa še ni pojasnjen.

Policija
Policija FOTO: POP TV

Moški, ki je umrl na Metelkovi v Ljubljani, je bil 38-letni državljan Severne Makedonije, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc.

Kot je znano, so njegovo truplo našli v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, po neuradnih informacijah naj bi ga do smrti pretepli, česar pa policija ni potrdila. "Policisti so na kraju opravili ogled, odrejena je bila sodna obdukcija, vzrok smrti pa še ni pojasnjen. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," je sporočila njihova predstavnica. 

metelkova truplo mrtev moški
Naslednji članek

Avtomobil zletel v morje, umrle štiri osebe

Naslednji članek

Na Metelkovi naj bi do smrti pretepli moškega

SORODNI ČLANKI

Na Metelkovi naj bi do smrti pretepli moškega

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256