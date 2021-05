Na Mount Everestu umrla dva alpinista

Po navedbah organizacije Seven Summit Treks je 40-letni Švicar, ki naj bi trpel za izčrpanostjo, umrl blizu vrha. 55-letni Američan se je prav tako zaradi izčrpanosti začel spuščati, a je ob prihodu v enega od taborov umrl.

Nepal se sicer še vedno bojuje z drugim valom epidemije covida-19, a je, da bi privabil več alpinistov, že pred začetkom plezalne sezone marca olajšal prihod v državo, tako da turistom, ki so ob prihodu negativni na testiranju na okužbo z novim koronavirusom, ni treba za teden dni v karanteno.

Vrh je v letošnji sezoni uspelo osvojiti že več kot 100 plezalcem. Lokalni mediji in ena od bolnišnic so poročali tudi o prenosu novega koronavirusa med nekaj plezalci, kar pa nepalske oblasti zanikajo.

V preteklih sezonah se je sicer število alpinistov, ki se želijo povzpeti na vrh Mount Everesta, močno povečalo, zaradi česar je občasno prišlo do prevelikega števila ljudi na določenih mestih, kar naj bi v nekaj primerih celo botrovalo smrtnim primerom.

Dodaja, da gora letno v povprečju med alpinisti terja pet življenj, leta 2019 pa jih je denimo umrlo 11.

13. maj – obletnica prvih Slovencev na Everestu

13. maja 1979 sta se v alpinistično zgodovino zapisalaAndrej Štremfeljin Nejc Zaplotnik, ki sta kot člana 25-članske jugoslovanske odprave kot prva Slovenca stopila na najvišjo goro sveta. Dva dni pozneje so vrh dosegli še Stane Belak, Hrvat Stipe Božić in vodja šerp, domačin Ang Phu.

Na 8848 metrov visoki vrh se je do danes povzpelo 17 Slovencev, ki imamo na Everest tri različne preplezane smeri, od tega eno prvenstveno smer, ženski vzpon, vzpon brez uporabe dodatnega kisika in prvi smučarski spust z vrha. Zavidljiva statistika, ki nas uvršča v čisto špico himalajskih velesil, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.