Na MP Gruškovje v dveh tovornih vozilih turških registrskih tablic odkrili tujce

Policisti PP Ormož so v soboto zjutraj izsledili in prijeli 35 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Šlo je za 29 državljanov Sirije, dva državljana Egipta, dva državljana Afganistana, državljana Irana in državljana Iraka. Po opravljenem policijskem postopku jih bodo vrnili hrvaški varnostnim organom.

Policisti PP Šentilj pa so ob 11.45 uri izsledili in prijeli pet tujcev, ki so državno mejo nezakonito prestopili. Po policijskem postopku so državljana Afganistana, Sirije in tri državljane Palestine odpeljali v Center za tujce.

Na Mejni prehod Gruškovje se je ob 13.45 uri pripeljal voznik tovornega vozila z turškimi registrskimi tablicami. Ob pregledu notranjosti vozila so policisti ugotovili, da so v notranjosti tovornega prostora štirje tujci, in sicer državljana Iraka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Podobno so ugotovili tudi pri vozniku tovornega vozila, ki je na MP Gruškovje pripeljal ob 17. uri. V vozilu, ki je imelo prav tako turške registrske tablice, so bili trije državljani Afganistana. Vsi tujci so bili po končanem postopku vrnjeni hrvaškim varnostnim organom.