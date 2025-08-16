Na Norveškem pridržali mlada Mariborčana, osumljena trgovine z drogo

Generalna policijska uprava (GPU) je potrdila, da so jih norveški varnostni organi obvestili o tem, da so odvzeli prostost dvema državljanoma Republike Slovenije, ki sta osumljena kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Po naših informacijah gre za mlada Štajerca, 19 let starega M. R. in 21-letnega L. R. Oče prvega je znani Mariborčan, ki je bil zaradi očitkov napaljevanja h kaznivemu dejanju na sodišču lani oproščen, oče drugega pa se je pred leti zaradi nasilništva in pretepov znašel za zapahi. Mladeniča naj bi bila v norveškem priporu že dober mesec dni. Čez mejo naj bi skušala pretihotapiti 20 kilogramov kokaina, pravijo naši viri.