Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Na Norveškem pridržali mlada Mariborčana, osumljena trgovine z drogo

Maribor / Oslo, 16. 08. 2025 15.29 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
13

Norveška policija je odvzela prostost dvema Slovencema, osumljenima neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po naših informacijah gre za znana mlada Mariborčana, ki naj bi čez mejo skušala prepeljati 20 kilogramov kokaina.

Zasežen kokain (Slika je simbolična)
Zasežen kokain (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Generalna policijska uprava (GPU) je potrdila, da so jih norveški varnostni organi obvestili o tem, da so odvzeli prostost dvema državljanoma Republike Slovenije, ki sta osumljena kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Po naših informacijah gre za mlada Štajerca, 19 let starega M. R. in 21-letnega L. R. Oče prvega je znani Mariborčan, ki je bil zaradi očitkov napaljevanja h kaznivemu dejanju na sodišču lani oproščen, oče drugega pa se je pred leti zaradi nasilništva in pretepov znašel za zapahi. Mladeniča naj bi bila v norveškem priporu že dober mesec dni. Čez mejo naj bi skušala pretihotapiti 20 kilogramov kokaina, pravijo naši viri.

pripor Norveška Mariborčana droga GPU
Naslednji članek

Spotaknila se je ob korenino, zgrmela po pobočju in se huje poškodovala

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janko Pesjak
16. 08. 2025 15.51
je kar nekaj slovencev gor, lahko vprašate koliko... to je neka organizirana mafija ki novači mlade k hitremu zaslužku nato pa končajo za zapahi
ODGOVORI
0 0
MiliVanili65
16. 08. 2025 15.50
Mlada podjetnika🙂
ODGOVORI
0 0
Smo druga Švica
16. 08. 2025 15.48
+1
Ko te pa Norvežani dobijo z drogo imaš pa srečo v nesreči.Zapori boljši kot na Hrvaškem top hotel v dalmaciji.Temu se reče noro pameten tihotapec.
ODGOVORI
1 0
davboj
16. 08. 2025 15.47
+3
Torej očeta poglejta si svoji sliki in se malo zamislita, kakšen vzor sta svojima sinovoma. Žal vama je lahko!
ODGOVORI
3 0
Samo navijač
16. 08. 2025 15.46
Dozivljenski zapor pika.
ODGOVORI
0 0
devlon
16. 08. 2025 15.45
+2
Dr* ne pade dalec od riti.
ODGOVORI
2 0
iziizi
16. 08. 2025 15.45
-2
B sloveniji to počnejo svobodno
ODGOVORI
0 2
proofreader
16. 08. 2025 15.45
+3
Jabolko ne pade daleč od drevesa.
ODGOVORI
3 0
flojdi
16. 08. 2025 15.45
??kam pa tadva Vrnit. ...sam prasam
ODGOVORI
0 0
Ricinus
16. 08. 2025 15.42
+2
Kri ni voda
ODGOVORI
2 0
kr en 123
16. 08. 2025 15.42
+1
A kokain sta proizvajala? Take je treba pa zapret...
ODGOVORI
1 0
Watcherman
16. 08. 2025 15.39
+3
Čestitke za zaseg škodljivih drog.
ODGOVORI
3 0
96bimBo
16. 08. 2025 15.37
+5
Naj se jima PRAVIČNO sodi po norveški zakonodaji.
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089